WHO: Každý šiesty človek na svete je osamelý, zvyšuje to riziko chorôb

Ženeva 30. júna (TASR) - Každý šiesty človek na svete trpí osamelosťou, ktorá môže v kombinácii so sociálnou izoláciou viesť k fyzickým ochoreniam, čo celosvetovo prispieva k 871.000 úmrtiam ročne, uviedol v správe výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). TASR informuje podľa pondelkovej správy agentúry DPA.



Osamelosť zvyšuje riziko mozgových príhod, infarktov, cukrovky, depresie, úzkosti a samovrážd, uvádza WHO.



Osamelí tínedžeri majú napríklad o 22 percent vyššiu pravdepodobnosť horšieho prospechu v škole než ich vrstovníci. Osamelí dospelí majú zase väčšie problémy nájsť a udržať si zamestnanie.



Dôsledky pritom podľa WHO nie sú len individuálne, ale aj spoločenské - s miliardovými nákladmi pre systémy zdravotnej starostlivosti a stratami v oblasti zamestnanosti.



Podľa správy je každý tretí starší človek a každý štvrtý dospievajúci sociálne izolovaný. Medzi najčastejšie príčiny patrí choroba, nízke vzdelanie, nízky príjem, nedostatok príležitostí na sociálnu interakciu, život osamote a používanie digitálnych technológií.



Spolupredseda výboru Vivek Murphy poznamenal, že ľudia tisícročia komunikujú nielen slovami, ale aj výrazmi tváre, rečou tela, tónom hlasu a tichom. Tieto formy komunikácie sa však strácajú, keď sa ľudia spoliehajú výlučne na mobilné telefóny a sociálne médiá.



Ako pozitívny príklad vyzdvihla WHO Švédsko, píše DPA. Táto krajina totiž zaviedla národnú stratégiu proti osamelosti, ako oznámil švédsky minister pre oblasť sociálnych vecí a verejného zdravotníctva Jakob Forssmed.



Švédsko zastáva názor, že osamelosť nie je len problémom jednotlivcov, ale ovplyvňuje spoločnosť ako celok. V tejto súvislosti sa vynakladá úsilie na podporu sociálnych väzieb na miestach, ako sú obchody, reštaurácie, štvrte a kluby.



Čoskoro dostanú všetky deti a tínedžeri vo Švédsku predplatené karty, ktoré sa dajú použiť iba na rezerváciu skupinových voľnočasových aktivít, spresňuje DPA. Krajina tiež plánuje zakázať mobilné telefóny na školách, dodal Forssmed. Štúdie podľa neho preukázali, že toto opatrenie zvyšuje mieru sociálnej interakcie a zároveň znižuje mieru kyberšikany.



Hoci digitálne technológie majú aj svoje výhody, ako napríklad videohovory, ktoré predtým neboli možné, výbor WHO zdôraznil dôležitosť vytvárania priestoru v živote, kde ľudia môžu interagovať tvárou v tvár bez toho, aby ich rozptyľovala technika, cituje DPA.