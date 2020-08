WHO: Kolektívna imunita si vyžaduje vakcínu

Londýn 18. augusta (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyhlásila, že planéta sa ešte nepriblížila k takej imunite voči koronavírusu, ktorá je potrebná na dosiahnutie kolektívnej imunity. Tá znamená, že protilátky má už dostatok populácie, takže sa šírenie nákazy zastaví. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Kolektívna imunita sa typicky dosahuje očkovaním a väčšina vedcov odhaduje, že protilátky musí mať najmenej 70 percent ľudí, aby sa zabránilo vypuknutiu nákazy. Avšak niektorí odborníci tvrdia, že ochranný účinok môže mať dokonca už to, keď má imunitu 50 percent populácie.



Riaditeľ núdzových operácií WHO Michael Ryan v utorok na tlačovej konferencii odmietol túto teóriu a povedal, že by sme nemali žiť "v nádeji" na takéto dosiahnutie imunity.



"My ako celosvetová populácia sa nepribližujeme k takému stupňu imunity, ktorá je potrebná za zastavenie prenosu tohto ochorenia," povedal Ryan. "Toto nie je riešenie a ani riešenie, na ktoré by sme sa mali upínať," dodal.



Väčšina dosiaľ urobených štúdií potvrdzuje, že iba približne desať až 20 percent ľudí má protilátky proti novému druhu koronavírusu SARS-CoV-2.



Bruce Aylward, popredný poradca generálneho riaditeľa WHO, doplnil, že hromadné očkovanie (imunizácia) vakcínou proti ochoreniu COVID-19 by sa malo snažiť pokryť oveľa viac než len 50 percent svetovej populácie.



"Nechceme urobiť chybu. Chceme plán, ktorým dosiahneme vysoké percento, a nenecháme sa uchlácholiť nebezpečne lákavým tvrdením, že (stupeň kolektívnej imunity) môže byť aj nízky," vyhlásil Aylward.