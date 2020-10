WHO: Koronavírus ohrozuje dosiahnuté pokroky v boji proti tuberkulóze

Ženeva 14. októbra (TASR) - Pandémia nového druhu koronavírusu ohrozuje dosiahnuté pokroky v boji proti tuberkulóze, ktorá je doposiaľ najsmrteľnejšou infekčnou chorobou na svete, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na stredajšie vyjadrenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Krajiny zasiahnuté tuberkulózou ako India a Južná Afrika museli zdroje určené na diagnostikovanie a liečbu tuberkulózy použiť na boj proti koronavírusu, informovala WHO.



Tuberkulóza by tak podľa organizácie mohla spôsobiť o 200-400.000 úmrtí viac ako predošlý rok, keď na ochorenie zomrelo približne 1,4 milióna ľudí, hoci existovala dostupná liečba na boj proti tomuto ochoreniu.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poznamenal, že "pandémia koronavírusu má vážny vplyv na boj proti tuberkulóze. Údaje, ktoré WHO zozbierala v krajinách s vysokým počtom prípadov tuberkulózy, ukázali, že záznamy o nových prípadoch tohto ochorenia v roku 2020 prudko klesli".