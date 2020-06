WHO: Koronavírus je stále rovnako patogénny, nestratil na sile

Ženeva 1. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok upozornila, že nový koronavírus sa nestal menej patogénnym. WHO tak reagovala na tvrdenia popredného talianskeho lekára, ktorý v nedeľu vyhlásil, že koronavírus spôsobujúci chorobu COVID-19 stratil časť svojej sily.



"Musíme byť mimoriadne opatrní, aby sme nevytvorili pocit, že sa vírus z vlastnej vôle zrazu rozhodol, že bude menej patogénny. V žiadnom prípade to tak nie je," upozornil riaditeľ WHO pre mimoriadne situácie Michael Ryan na strímovanom brífingu pre novinárov.



S kontroverzným tvrdením prišiel Alberto Zangrillo, riaditeľ nemocnice San Raffaele v Miláne, hlavnom meste severotalianskeho regiónu Lombardsko, ktoré bolo pandémiou COVID-19 zasiahnuté najviac.



Zangrillo vyhlásil, že "výtery urobené za posledných desať dní ukázali, že množstvo voľného vírusu v krvi je úplne nepatrné v porovnaní so vzorkami spred mesiaca či dvoma". "Niekto musí niesť zodpovednosť za terorizovanie krajiny," dodal.



Jeho výroky následne vyvolali pobúrenie a pochybnosti u iných odborníkov a tiež varovanie vlády, že na oslavy "víťazstva" nad koronavírusom je príliš skoro.



Taliansko sa tento týždeň pripravuje na nasledujúci veľký krok v uvoľňovaní celoštátnej karantény, zavedenej pred troma mesiacmi.



Od stredy 3. júna budú môcť vstúpiť na územie krajiny zahraniční turisti a ľudia budú môcť cestovať medzi jednotlivými talianskymi regiónmi.



Vláda trvá na tom, že to bude jedna z najnebezpečnejších fáz pandémie, ktorá si v krajine vyžiadala 33.500 ľudských životov. Vyzvala preto ľudí, aby ďalej dodržiavali pravidlá spoločenského odstupu a nosili rúška, čo bude krajinu chrániť pred opätovným šírením koronavírusu.



V pondelok spustili v štyroch z 20 talianskych regiónov aplikáciu na sledovanie kontaktov ľudí, ktorá má krajine pomôcť vyhnúť sa zopakovaniu nákazy takých rozmerov, aké mala doznievajúca epidémia. Aplikáciu začnú čoskoro používať aj v ostatných regiónoch.



Taliansko zaznamenalo v pondelok 178 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čím sa celkový počet infikovaných zvýšil na 233.197.



Ako informovala agentúra AFP, v pondelok z Talianska hlásili 516 nových infikovaných, v sobotu ich bolo 416 a v nedeľu 355.



Počet úmrtí za posledných 24 hodín bol tiež v porovnaní s nedávnym priemerom nízky - za posledných 24 hodín bolo v Taliansku zaznamenaných 60 obetí epidémie, čím ich celkový počet stúpol na 33.475.



Úrady tiež v pondelok konštatovali klesajúcu tendenciu v počte osôb hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti - momentálne ich tam je 424.