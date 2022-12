WHO: Koronavírus sa v Číne prudko šíril ešte pred uvoľnením opatrení

Ženeva 14. decembra (TASR) - Terajší prudký nárast počtu prípadov ochorenia COVID-19 v Číne nie je dôsledkom uvoľnenia opatrení, keďže sa začal ešte predtým. Vyhlásila to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Je tu naratív, že Čína uvoľnila obmedzenia a choroba sa v tom okamihu vymkla spod kontroly," povedal hlavný predstaviteľ WHO pre krízové situácie Michael Ryan s tým, že to nie je pravda.



"Ochorenie sa už dovtedy intenzívne šírilo, pretože opatrenia ako také ho nemohli zastaviť," vysvetlil Ryan, pričom poukázal na rýchlo sa šíriaci variant omikron. Podľa Ryana si zrejme aj čínske vedenie uvedomilo, že tieto opatrenia už nie sú tým najlepším riešením.



Ryan pripustil užitočnosť opatrení pred očkovaním. "Z Hongkongu a ďalších miest máme údaje, že čínske inaktivované vakcíny s treťou dávkou fungovali veľmi, veľmi dobre. Potrebná však naozaj bola aj tretia dávka," dodal.