WHO: Krajiny Blízkeho východu musia začať rýchlo konať

Ženeva 3. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala krajiny Blízkeho východu, aby začali v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu urýchlene konať.



Zdravotnícka organizácia OSN tak reagovala na skutočnosť, že počet potvrdených prípadov sa v tomto vojnami poznamenanom regióne s prevažne nízkou úrovňou zdravotníctva za jeden týždeň zdvojnásobil a dosiahol takmer 60.000. V piatok o tom informovala spravodajská stanica al-Džazíra.



"Nové prípady boli zaznamenané v niektorých krajinách, ktoré sú v rámci regiónu považované za najviac zraniteľné s veľmi krehkým zdravotníctvom," uviedol v tejto súvislosti riaditeľ WHO pre oblasť východného Stredomoria Ahmad Mandárí.



Mandharí ďalej zdôraznil, že prudký nárast v počte nakazených a mŕtvych bol zaznamenaný "dokonca aj v krajinách so silnejším zdravotníckym systémom".



Mimo Iránu, kde bolo zaznamenaných približne 50.000 prípadov nákazy, sú počty potvrdených prípadov inde na Blízkom východe pomerne nízke, najmä v porovnaní s Európou.



Experti sa však podľa al-Džazíry obávajú, že oficiálne údaje miestnych úradov o počte nakazených nezodpovedajú realite.



"Neviem, ako by som to už viac zdôraznil, ale narastajúci počet infikovaných ukazuje, že nákaza sa rýchlo šíri v miestnych komunitách," v blízkovýchodných krajinách vyhlásil Mandharí s tým, že ešte je možné tento vývoj zvrátiť, ak budú tamojšie vlády konať rýchlo.



Počet potvrdených prípadov nákazy v regióne dosiahol 58.168, pričom 26. marca tam bolo preukázateľne nakazených len 32.442 ľudí.