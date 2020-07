WHO: Krajiny sveta by nemali často meniť opatrenia proti koronavírusu

Ženeva 28. júla (TASR) - Krajiny by si mali zvoliť dlhodobejšie opatrenia v boji proti koronavírusu a nemali by svoj prístup často a výrazne meniť. V pondelok to povedal riaditeľ núdzových operácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mike Ryan, informuje agentúra DPA.



"Je to náročné pre verejnosť, je to ťažké pre školy, pre podnikanie, ak sa pravidlá hry menia každé dva dni," vyjadril sa na tlačovej konferencii v Ženeve.



"Ľudia odmietajú pravidlá, keď sa menia takto rýchlo," varoval Ryan. Taktiež dodal, že nariadenia by po zavedení mali určitú chvíľu platiť, aby sa "predišlo chaosu a aby bolo možné posúdiť ich následky".



Ryan nemenoval žiadnu konkrétnu krajinu, viacero štátov však za posledné dni zmenilo opatrenia v oblasti cestovania.



Británia v nedeľu narýchlo zaviedla povinnú dvojtýždňovú karanténu pre všetkých cestujúcich zo Španielska.



Rakúsko malo v sobotu zaviesť prísnejšiu karanténu pre návraty zo zahraničia, na poslednú chvíľu ich uviedlo do platnosti už vo štvrtok, píše DPA.



Americkú vládu zas viacerí kritizujú za mätúce nariadenia, ktoré sa týkajú nosenia rúšok na verejnosti alebo organizácie väčších podujatí.



Nárast počtu prípadov nákazy koronavírusom je podľa Ryana "priamym následkom" uvoľňovania epidemiologických a reštriktívnych opatrení.



Pandémia nového koronavírusu sa "naďalej zrýchľuje" - za posledných šesť týždňov sa počet prípadov nákazy vo svete zdvojnásobil, vyjadril sa generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Podľa Tedrosa Svetovej zdravotníckej organizácii doposiaľ nahlásili takmer 16 miliónov prípadov nákazy a vyše 640.000 súvisiacich úmrtí.