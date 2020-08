WHO kritizuje krajiny za vakcínový nacionalizmus

Ženeva 18. augusta (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súvislosti so snahami o vyvinutie vakcíny voči novému druhu koronavírusu vyzvala v utorok na ukončenie "vakcínového nacionalizmu" a štáty kritizovala za uprednostňovanie ich vlastných záujmov. Takéto správanie podľa šéfa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa pandémiu COVID-19 ešte viac zhoršuje, uviedla agentúra Reuters.



"(Konať) strategicky a globálne je v skutočnosti v záujme každej krajiny — nikto nie je v bezpečí, pokiaľ nie sú v bezpečí všetci," povedal Ghebreyesus na virtuálnom brífingu. Dodal, že zaslal list všetkým členským štátom WHO a vyzval ich, aby sa zapojili do programu COVAX na distribúciu vakcíny proti koronavírusu.



Cieľom tohto programu americkej nadácie s názvom Globálna aliancia za očkovanie a imunizáciu (GAVI) je spravodlivé rozdelenie budúcej vakcíny medzi jednotlivé krajiny.



Poradca WHO Bruce Aylward zároveň vyzval na rozsiahle očkovanie proti chrípke, ktoré by tento rok mohlo napomôcť tomu, aby nedošlo pri koronavírusovej pandémii k ešte väčším komplikáciám.



Epidemiologička WHO Maria Van Kerkhoveová na brífingu v Ženeve uviedla, že podľa doterajších štúdií má protilátky na nový koronavírus menej než desať percent populácie.



Novým druhom koronavírusu sa podľa agentúry Reuters nakazilo doteraz globálne viac ako 21,9 milióna ľudí a 772.647 ochoreniu COVID-19 podľahlo.