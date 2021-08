WHO kritizuje náhlenie sa bohatých krajín za tretími dávkami vakcín

Na archívnej snímke z 9. marca 2020 generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: TASR/AP

Ženeva 18. augusta (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu kritizovala bohaté krajiny za to, že sa náhlia s podávaním tretích dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Milióny ľudí na svete ešte nedostali ani prvú dávku, pripomína WHO, informovala agentúra AFP.Podľa expertov WHO nie je k dispozícii dostatok dôkazov o tom, že dodatočné dávky vakcín sú potrebné. Ich podávanie v období, keď mnohí ľudia na svoje prvé dávky stále len čakajú, experti označili za nemorálne." povedal riaditeľ programu WHO pre mimoriadne situácie Mike Ryan.Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus povedal, že "zaočkovať a chrániť najviac zraniteľných ľudí predtým, ako sa začne s podávaním tretích dávok.Tedros ešte v stredu 4. augusta vyzval na odloženie podávania tretích dávok vakcín proti koronavírusu, aby boli očkovacie látky dostupné aj pre chudobné krajiny.Viaceré krajiny však s podávaním tretej dávky už začali s cieľom bojovať proti delta variantu koronavírusu.Predstavitelia amerických zdravotníckych úradov v stredu oznámili, že Spojené štáty začnú na budúci mesiac distribuovať tretie dávky očkovacích látok proti covidu, pretože nové dáta ukazujú, že ochrana proti ochoreniu sa časom zhoršuje.