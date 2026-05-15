WHO kritizuje rastúci predaj nikotínových vrecúšok
Autor TASR
Ženeva 15. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok vydala varovanie pred celosvetovým rozširovaním predaja nikotínových vrecúšok a kritizovala agresívne marketingové praktiky tabakového priemyslu, ktoré majú cieliť najmä na mladých ľudí. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Nikotínové vrecúška, ktoré sa vkladajú medzi ďasno a líce a nikotín z nich sa vstrebáva cez sliznicu, podľa zdravotníckej organizácie rýchlo menia globálny trh s tabakom a nikotínom. Odborník WHO Étienne Krug upozornil, že tieto produkty majú často aj sladké príchute a „sú navrhnuté tak, aby vytvárali závislosť.“ Tieto výrobky sa totiž často predávajú ako „moderné“, „nenápadné“ a „bez obsahu tabaku“. Ich šírenie po svete napreduje tak rýchlo, že ich regulácia zaostáva, uviedla WHO.
Predaj nikotínových vrecúšok v roku 2024 presiahol 23 miliárd kusov, čo je nárast o viac ako 50 percent oproti predchádzajúcemu roku. Záujem o tento produkt najviac rastie v Severnej Amerike. V Európe sú tieto vrecúška najviac rozšírené v Nemecku, Poľsku a Švédsku. Rýchly rast sa však očakáva aj v ďalších krajinách vrátane Pakistanu.
Ďalší expert WHO Vinayak Prasad upozornil, že „nejde len o trendy rastu predaja na trhoch, ale najmä o rýchlo sa rozvíjajúci problém pre verejné zdravie.“ Pripomenul, že nikotín je vysoko návykový a obzvlášť škodlivý pre mladých ľudí, ktorých mozog sa ešte vyvíja. WHO zároveň upozornila na riziká pre stav srdca, ciev a psychiky.
WHO vo svojom vyhlásení ostro kritizuje marketing zameraný na mladých vrátane atraktívnych obalov a príchutí ako žuvačka či gumové cukríky, vplyvu influencerov, reklám na sociálnych sieťach či sponzorovania koncertov a podujatí vrátane Formuly 1.
Organizácia dodáva, že nie je vhodné ani to, že výrobcovia propagujú „diskrétne“ používanie nikotínových vankúšikov, a so sloganmi typu „Zabudni na pravidlá“ ľudí nabádajú, aby takto nikotín užili „kedykoľvek a kdekoľvek“.
Preto vyzvala krajiny na prísnejšiu reguláciu predaja nikotínových vrecúšok, zákaz príchutí, reklamy a sponzorstva, ako aj na prísne overovanie veku a kontroly maloobchodu. Žiada tiež jasné varovania pred zdravotnými dôsledkami používania nikotínových vrecúšok. Navrhuje, aby mali neutrálne obaly a boli vyššie zdanené.
