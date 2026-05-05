WHO: Laboratórne testy potvrdili prípady nákazy hantavírusom na lodi
Autor TASR
Ženeva 5. mája (TASR) - Dva prípady nákazy hantavírusom medzi pasažiermi výletnej lode nachádzajúcej sa pri pobreží Kapverd boli laboratórne potvrdené, uviedla v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Podozrenie na nákazu podľa nej existuje v piatich ďalších prípadoch vrátane troch osôb, ktoré medzičasom zomreli, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„K 4. máju 2026 bolo identifikovaných sedem prípadov (dva laboratórne potvrdené prípady hantavírusu a päť podozrivých prípadov) vrátane troch úmrtí, jedného kriticky chorého pacienta a troch osôb hlásiacich mierne príznaky,“ uviedla WHO vo vyhlásení s tým, že traja z dotknutých ľudí sa už na lodi nenachádzajú a štyria zostávajú stále na palube.
Firma Oceanwide Expeditions ako prevádzkovateľ holandskej výletnej lode MV Hondius v pondelok potvrdila úmrtie troch cestujúcich. Plavidlo smerovalo z argentínskeho mesta Ushuaia v Ohňovej zemi na súostrovie Kapverdy pri západoafrickom pobreží. Dvaja ľudia zahynuli na palube a jeden po odchode z nej.
Na lodi podľa prevádzkovateľa platia prísne preventívne opatrenia a osoby s príznakmi sú izolované.
WHO v utorok dodala, že sa snaží vypátrať osoby z letu medzi ostrovom Svätá Helena a juhoafrickým Johannesburgom, ktorý využila aj pasažierka z výletnej lode, a neskôr zomrela na hantavírus.
Táto Holanďanka, ktorej manžel zomrel na vírus už na lodi uviaznutej pri Kapverdách, vystúpila 24. apríla na ostrove Svätá Helena s „gastrointestinálnymi príznakmi“. Jej stav sa „počas letu do Johannesburgu zhoršil“ a 26. apríla zomrela, uviedla WHO. „Bolo začaté preverovanie kontaktov cestujúcich na palube lietadla,“ uviedla organizácia.
„Na základe aktuálnych informácií WHO vyhodnocuje riziko pre svetovú populáciu ako nízke a situáciu bude naďalej monitorovať a aktualizovať. WHO spolupracuje so zúčastnenými krajinami a prevádzkovateľom lode pri podpore cestujúcich a posádky. Koordinovaná medzinárodná reakcia zahŕňa hĺbkové vyšetrovanie, izoláciu a starostlivosť o prípady, lekársku evakuáciu a laboratórne vyšetrenia,“ napísal predseda organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus na platforme X.
Človek sa môže hantavírusom nakaziť pri kontakte s hlodavcami, ako sú potkany a myši, najmä s ich močom, trusom a slinami. Môže sa šíriť aj ich uhryznutím alebo poškriabaním, čo je však zriedkavé.
Hantavírusy spôsobujú závažné infekčné ochorenia ako sú hantavírusový pľúcny syndróm (HPS) a hemoragická horúčka s renálnym (obličkovým) syndrómom (HFRS).
