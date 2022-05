WHO: Evakuovaní z Azovstaľu cestujú do vládou kontrolovaných oblastí

Na snímke z videa, ktoré v nedeľu 1. mája 2022 poskytol pluk Azov Národnej gardy Ukrajiny, ľudia kráčajú cez ruiny v oceliarni Azovstaľ v Mariupole. Foto: TASR/AP

Ženeva 3. mája (TASR) - Koordinátorka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre mimoriadne situácie Dorit Nitzanová v utorok oznámila, že ľudia evakuovaní z obkľúčených oceliarní Azovstaľ v juhoukrajinskom meste Mariupoldo vládnou kontrolovaných oblastí, vzdialených od najhorších bojových zón, kde bojujú ukrajinské a ruské sily. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.Nitzanová sa s novinármi v Ženeve rozprávala cez videomost z mesta Záporožie, ktoré ovládajú Ukrajinci. Informovala, že tímy WHO sú spolu s pracovníkmi z OSN a ďalších humanitárnych organizácií, ktorí prišli na miesto pomáhať desiatkam ľudí evakuovaných z oceliarní – tých je okolo 100.povedala Nitzanová v utorok.dodala.Nitzanová uviedla, že WHO, patriaca pod OSN, nemá presné informácie, aký druh zdravotných problémov trápi evakuovaných, ale neďaleké nemocnice a trauma tímy sú už pripravené na poskytnutie pomoci týmto ľuďom pri ich príchode.Evakuáciu riadi koordinátor humanitárnej pomoci OSN a Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), keďže v posledných dňoch sa na tom dohodli ukrajinské a ruské úrady.Táto predstaviteľka WHO uviedla, že približne 100 ľuďom sa v posledných dňoch podarilo postupne vykĺznuť z Mariupola na vlastných autách.