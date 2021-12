WHO: Ľudia so zdravotnými problémami by mali dostať posilňujúcu dávku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Ženeva 9. decembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporučila vo štvrtok ľuďom, ktorí sú imunokompromitovaní alebo dostali inaktivovanú vakcínu proti ochoreniu COVID-19, aby sa dali zaočkovať posilňujúcou dávkou - tá ich totiž ochráni pred slabnúcou imunitou. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.Mnohé krajiny už podávajú posilňujúce dávky vakcín a sústreďujú sa pritom na seniorov a ľudí s inými zdravotnými ťažkosťami - ale obavy z nového, nákazlivejšieho koronavírusového variantu omikron donútili niektoré štáty, aby posilňujúce dávky poskytovali väčším častiam svojej populácie.WHO v minulých mesiacoch upozorňovala, že percentá zaočkovaných v rozvojových krajinách sú znepokojujúco nízke, a preto by sa mali podávať predovšetkým prvé dávky, nie posilňujúce.Najnovšie odporúčanie bolo vydané po tom, ako mala v utorok zasadnutie Strategická poradná skupina odborníkov (SAGE) pre imunizáciu, pôsobiaca pri WHO, a hodnotila potrebu posilňujúcich dávok proti covidu. Závery zasadnutia sa zhodovali s tými, ktoré skupina zverejnila už v októbri.Šéf SAGE Alejandro Cravioto na štvrtkovom brífingu povedal, že vakcíny poskytujú silnú ochranu pred ťažkým priebehom covidu najmenej šesť mesiacov, hoci údaje ukazujú, že imunita sa stráca u starších dospelých s inými vážnymi chorobami a u ľudí s ďalšími zdravotnými ťažkosťami." so zdravotnými problémami alebo ľuďom, ktorí dostali inaktivovanú vakcínu (obsahujúcu usmrtený koronavírus SARS CoV-2), dodal Cravioto.Vakcíny proti covidu chránia "" šesť mesiacov po podaní poslednej dávky - s určitým "" znížením ochrany, uviedla riaditeľka imunizačného úradu WHO Kate O'Brienová.Inaktivované vakcíny sú také, ktoré obsahujú koronavírus inaktivovaný alebo usmrtený teplom, chemickými látkami či radiáciou. Vyrábajú ich čínski výrobcovia Sinovac Biotech a štátna spoločnosť Sinopharm, ako aj indická firma Bharat Biotech. WHO ich schválila na núdzové použitie.Predstavitelia WHO vo štvrtok na brífingu tieto vakcíny nemenovali. V októbri však táto organizácia OSN odporučila, aby ľudia vo veku nad 60 rokov, ktorým aplikovali dávky od spoločností Sinopharm and Sinovac, dostali aj extra dávku.Jednodávková vakcína od spoločnosti Johnson & Johnson je stále účinná, ale údaje z klinických testov spoločnosti, v ktorých použili dve dávky, jasne ukazujú výhody po vpichnutí tejto ďalšej dávky, upozornil vo štvrtok Cravioto.