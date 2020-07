WHO má obavy z nárastu nakazených v Európe

Kodaň 24. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyjadrila v piatok obavy z nového nárastu ľudí nakazených koronavírusom v Európe. Británia a Rakúsko už museli sprísniť obmedzenia, ale aj Čína zintenzívnila testovanie, uviedla tlačová agentúra AFP.



Európa má pätinu z vyše 15 miliónov celosvetových prípadov nákazy a stále je najťažšie zasiahnutým kontinentom, pokiaľ ide o úmrtia na ochorenie COVID-19 spôsobované koronavírusom - zaznamenala ich 207.118 z celosvetového počtu 633.711, ukazujú údaje agentúry AFP platné v piatok k 13.00 h SELČ.



Európska pobočka WHO so sídlom v dánskej Kodani poukázala na stúpajúce prípady na kontinente za posledné dva týždne a zdôraznila potrebu zavádzať prísnejšie opatrenia.



Ďalším budíčkom pre Európu, kde sa niektoré krajiny len nedávno zbavili života v prísnej karanténe, je úmrtie trojročného dievčatka v Belgicku, ktoré sa stalo najmladšou známou obeťou koronavírusu v krajine, píše AFP.



Kirgizsko s 335 novými prípadmi infekcie na 100.000 obyvateľov v posledných dvoch týždňoch je najhoršie zasiahnutou krajinou v rozsiahlom európskom regióne, ako si ho stanovila WHO. Ďalšími takýmito krajinami sú napríklad Čierna Hora (207), Luxembursko (196), Bosna a Hercegovina (98) a Srbsko (71).



"Najnovší nový nárast ochorení COVID-19 v niektorých krajinách po uvoľnení opatrení sociálneho odstupu je určite dôvodom na obavy," povedala pre AFP hovorkyňa WHO pre Európu.



"Ak si to situácia bude vyžadovať, pravdepodobne bude nutné znovu zaviesť prísnejšie, cielené opatrenia a úplne do nich zapojiť komunity obyvateľov," dodala hovorkyňa.