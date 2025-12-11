< sekcia Zahraničie
WHO: Medzi očkovaním a autizmom neexistuje súvislosť
Globálny poradný výbor WHO pre bezpečnosť vakcín posúdil dve systematické preskúmania zahŕňajúce štúdie publikované medzi rokmi 2010 a augustom 2025.
Autor TASR
Ženeva 11. decembra (TASR) - Výbor pre bezpečnosť vakcín Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vo štvrtok uviedol, že nové preskúmania vedeckých dôkazov nenašlo žiadnu súvislosť medzi vakcínami a poruchou autistického spektra. To potvrdilo vedecké závery spred viac ako dvoch desaťročí, píše TASR podľa agentúry Reuters.
Globálny poradný výbor WHO pre bezpečnosť vakcín posúdil dve systematické preskúmania zahŕňajúce štúdie publikované medzi rokmi 2010 a augustom 2025. Skúmali vakcíny vo všeobecnosti a takisto vakcíny s tiomersalom, organickou konzervačnou zlúčeninou na báze ortuti. Slúži na zabránenie rastu baktérií a plesní, ale jej kritici bez vedeckých podkladov tvrdia, že prispieva k autizmu. Vedecké štúdie to opakovane nepotvrdili.
Kauzálna súvislosť (príčina a následok) medzi vakcínami a zdravotnými výsledkami sa berie do úvahy iba vtedy, keď štatistickú súvislosť konzistentne preukazuje niekoľko vysokokvalitných štúdií, uviedol výbor.
Dvadsať z 31 štúdií nenašlo žiadne dôkazy o súvislosti medzi vakcínami a autizmom, uviedla WHO. Jedenásť štúdií, ktoré možnú súvislosť naznačovali, malo podľa výboru významné metodologické nedostatky a vysoké riziko skreslenia výsledkov.
Minulý mesiac americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy ml. v rozhovore pre New York Times uviedol, že osobne nariadil americkým Centrám pre kontrolu a prevenciu chorôb, aby zmenili svoj dlhodobý postoj, že vakcíny nespôsobujú autizmus.
Kritici označujú Kennedyho ml. za šíriteľa dezinformácií o očkovaní, ktoré môžu viesť k poklesu zaočkovanosti a následným ohniskám chorôb. Vysokú zaočkovanosť lekári považujú za kľúčovú pre ochranu verejného zdravia.
