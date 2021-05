Merkelová varovala pred ďalšou pandémiou a vyzvala na pripravenosť

Ženeva 24. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová varovala v pondelok pred novými pandémiami a vyzvala svet, aby sa na ne lepšie pripravil. Informuje o tom agentúra DPA.



"Táto pandémia ešte nie je zvládnutá a nebude ani posledná," podotkla Merkelová vo videoposolstve pri príležitosti výročného Zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA) - orgánu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zloženého z ministrov zdravotníctva členských štátov.



"Po pandémii je pred pandémiou... Na ďalšiu by sme mali byť čo najlepšie pripravení," dodala.



Merkelová zároveň vyzvala na medzinárodnú pandemickú dohodu, ktorá by umožnila jednoduchšiu spoluprácu medzi krajinami a rýchlejší systém varovania v záujme zastaviť ďalšiu svetovú pandémiu ešte v jej zárodku.



Pandémia koronavírusu dominuje zhromaždeniu WHA, ktoré prebieha vo virtuálnej podobe a potrvá do 1. júna. Podľa odhadov zdravotníckej organizácie podľahlo v dôsledku nakazenia sa koronavírusom vo svete už najmenej 115.000 zdravotníkov.



Ostrá kritika odznela v súvislosti so skutočnosťou, že v bohatých krajinách sa proti ochoreniu COVID-19 očkujú mladší a zdraví ľudia, kým v mnohých ďalších štátoch musia zdravotnícki pracovníci a ohrozené skupiny na vakcínu čakať, píše DPA.