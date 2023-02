WHO: Mimoriadna situácia kvôli opičím kiahňam stále platí

Ženeva 15. februára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nezruší mimoriadnu situáciu vyhlásenú vlani pre šírenie opičích kiahní, hoci toto ochorenie vo svete výrazne ustupuje. TASR správu prevzala v stredu z agentúry DPA.



WHO sa odvolala na odporúčanie rady nezávislých expertov. Riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus povedal, že opičie kiahne sa ešte stále vyskytujú vo viac než 30 krajinách.



Možné nedostatky pri hlásení potvrdených prípadov a v oblasti informovania v niektorých oblastiach sveta označil za znepokojujúce. "Najmä v krajinách, v ktorých predtým hlásili prenos ochorenia opičích kiahní zo zvierat na ľudí," povedal. Vyzval všetky krajiny, aby ochoreniu aj naďalej venovali zvýšenú pozornosť.



WHO opičie kiahne (v angličtine monkeypox) označuje ako mpox, pretože toto ochorenie nemá s opicami nič spoločné, pripomína DPA.



U ľudí bolo toto ochorenie prvýkrát objavené v roku 1970 v Konžskej demokratickej republike (KDR) a odvtedy sa medzi ľuďmi endemicky šíri najmä v niektorých krajinách západnej a strednej Afriky.



Táto infekčná vírusová choroba, ktorá spôsobuje horúčku, bolesti svalov a veľké kožné vredy, sa v máji 2022 začala rýchlo šíriť po celom svete, najmä medzi homosexuálnymi mužmi. Do konca roka zdravotnícke úrady v 110 krajinách zaznamenali vyše 81.000 prípadov a 55 súvisiacich úmrtí.



Vďaka očkovaniu v bohatých štátoch a cieleným kontrolným zásahom sa podarilo dostať toto ochorenie po letnej kulminácii pod kontrolu.