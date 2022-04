WHO: Mladým ženám a dievčatám stačí jedna dávka vakcíny proti HPV

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Ženeva 13. apríla (TASR) - Proti ľudskému papilomavírusu (HPV), ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice, stačí pre dievčatá a ženy mladšie ako 21 rokov len jedna dávka vakcíny. Podľa odborníkov na očkovanie zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) funguje rovnako ako dve dávky. TASR správu prevzala od agentúry AFP." uviedla WHO.Viac ako 95 percent prípadov rakoviny krčka maternice je spôsobených sexuálne prenosným vírusom HPV. Celosvetovo ide o štvrtý najčastejší typ rakoviny u žien. Choroba sa často označuje aj ako "". V roku 2020 jej podľahlo viac ako 340.000 žien.Strategická poradná skupina expertov v oblasti vakcinácie WHO (SAGE) vyhodnotila nové údaje, z ktorých vyplýva, že jednodávková vakcína chráni pred HPV rovnako ako dvoj- či trojdávková." vyhlásil v pondelok vedúci skupiny Alejandro Cravioto. Dodal, že nové odporúčania umožnia zaočkovať viac dievčat a žien, a tak ich ochrániť pred rakovinou krčka maternice a celoživotnými následkami.SAGE odporučila jedno- alebo dvojdávkovú vakcínu pre dievčatá a mladé ženy od deväť do 20 rokov, pre staršie ženy odporúča dvojdávkový režim so šesťmesačným intervalom. Osoby so zníženou imunitou by mali podľa možností dostať až tri dávky vakcíny. Doteraz dostávali dievčatá mladšie ako 15 rokov dve dávky vakcíny, staršie osoby tri dávky.Svetová zdravotnícka organizácia spustila v roku 2020 globálnu kampaň s cieľom rakovinu krčka maternice úplne eliminovať, pričom chce, aby do roku 2030 bolo zaočkovaných aspoň 90 percent dievčat do veku 15 rokov.Na Slovensku bude vakcína proti HPV deťom v 13. roku života plne preplácaná zo zdravotného poistenia. Vo februári o tom informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.