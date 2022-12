WHO na budúci rok možno odvolá stav zdravotnej núdze pre COVID-19

Ženeva 14. decembra (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyjadril v stredu v Ženeve nádej, že v roku 2023 by mohol byť odvolaný stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC), ktorý bol vyhlásený v januári 2020 v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Šéf WHO podľa vlastných slov dúfa, že na budúci rok bude možné skonštatovať koniec pandémie. Dodal, že "vírus tu zostane", avšak svet už má nástroje, ako covid zvládnuť – vakcíny, lieky a aj vzorce správania.



DPA pripomína, že WHO oficiálne neodvoláva pandémiu, pretože ju ani nevyhlasuje. Čo v takomto prípade vyhlasuje, je stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. Účelom vyhlásenia PHEIC je upozorniť vlády jednotlivých krajín, aby prijali preventívne opatrenia a navzájom spolupracovali. Každá krajina však zavádza vlastné opatrenia.



Čo sa týka budúceho roku, existuje podľa šéfa WHO "mnoho dôvodov na nádej a tiež mnoho dôvodov na obavy". Okrem iného spomenul hroziaci hladomor – najmä v Afrike –, nevyhovujúce hygienické podmienky v mnohých krajinách, nezdravú stravu, maláriu a tuberkulózu.



Poznamenal tiež, že medzičasom poklesol o viac ako 90 percent aj počet prípadov choroby "mpox", ktorá sa donedávna nazývala opičie kiahne. V Ugande nie sú teraz hlásené žiadne nové prípady eboly, dodal.