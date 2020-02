WHO: Na Filipínach zomrel muž na nový koronavírus

Manila 2. februára (TASR) - Nový koronavírus označený 2019-nCoV si na Filipínach vyžiadal prvú obeť na živote. Zároveň ide o prvý prípad úmrtia v súvislosti s týmto infekčným ochorením mimo územia Číny. S odvolaním sa na nedeľňajšie vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o tom informovala agentúra AFP.uviedol predstaviteľ WHO pre Filipíny Rabindra Abeyasinghe s tým, že".Obeťou je podľa AFP Číňan z mesta Wu-chan v čínskej provincii Chu-pej. Do krajiny pricestoval spolu so ženou, ktorá sa stala prvým potvrdeným prípadom nákazy na Filipínach a ktorá sa momentálne zotavuje v nemocnici.Daná správa bola zverejnená len krátko po tom, ako filipínska vláda oznámila, že zakáže vstup do krajiny všetkým návštevníkom prichádzajúcim z Číny.Nový koronavírus podobný pôvodcovi ochorenia SARS dostal označenie 2019-nCoV. Doteraz neznámy vírus spôsobujúci zápal pľúc sa prenáša z človeka na človeka. Prvýkrát ho zaznamenali koncom roka 2019 práve v meste Wu-chan.