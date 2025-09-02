< sekcia Zahraničie
WHO: Na každých 100 úmrtí pripadá najmenej jedna samovražda
WHO ozrejmila, že celosvetová miera samovrážd sa v posledných rokoch mierne znížila, no k pokroku dochádza iba veľmi pomaly.
Autor TASR
Ženeva 2. septembra (TASR) - Celosvetovo je viac než jedno zo 100 úmrtí samovražda, uviedla v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a vyzvala na zastavenie narastajúcej krízy duševného zdravia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
WHO ozrejmila, že celosvetová miera samovrážd sa v posledných rokoch mierne znížila, no k pokroku dochádza iba veľmi pomaly. Posledné dostupné informácie sú z roku 2021 a podľa odhadov vtedy bolo na celom svete 727.000 samovrážd, uviedla organizácia. „Celosvetovo pripadá na každých 100 úmrtí najmenej jedna samovražda a na každé úmrtie pripadá 20 pokusov o samovraždu,“ uviedla dočasná vedúca oddelenia WHO pre neinfekčné choroby a duševné zdravie Devora Kestelová.
Správa WHO World Mental Health Today zdôraznila, že samovražda zostáva hlavnou príčinou úmrtí mladých ľudí bez ohľadu na ich geografický a socioekonomický pôvod. V roku 2021 išlo o druhú najčastejšiu príčinu úmrtí dievčat a žien vo veku 15 až 29 rokov a tretiu hlavnú príčinu úmrtí mužov v tej istej vekovej kategórii.
Napriek 35-percentnému celosvetovému poklesu vekovo štandardizovanej miery samovrážd v rokoch 2000 až 2021 sa ciele v tejto oblasti nedarí dodržiavať. Podľa plánov malo dôjsť k zníženiu miery samovrážd o tretinu v rokoch 2015 až 2030, no súčasný trend naznačuje len 12-percentný pokles, uvádza WHO.
Pokles zaznamenali vo všetkých regiónoch s výnimkou Ameriky, kde sa miera samovrážd v rovnakom období zvýšila o 17 percent. K takmer trom štvrtinám všetkých samovrážd dochádza v krajinách s nižším príjmom, kde žije väčšina svetovej populácie, píše AFP.
Podľa najnovších zistení viac ako miliarda ľudí trpí duševnými poruchami. WHO vyjadrila osobitné obavy v súvislosti s narastajúcimi duševnými problémami mladých ľudí. Nárast zrejme zapríčiňuje viacero faktorov, no vedúci oddelenia duševného zdravia WHO Mark van Ommeren ozrejmil, že k „dvom hlavným hypotézam sa radia sociálne médiá a vplyv pandémie ochorenia COVID-19“.
