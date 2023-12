WHO: Na severe Gazy už nezostala jediná plne fungujúca nemocnica

Ženeva 21. decembra (TASR) — Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok uviedla, že sever Pásma Gazy zostal v dôsledku nedostatku paliva, personálu a zásob bez jedinej funkčnej nemocnice. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Z celkového počtu 36 zdravotníckych zariadení je čiastočne funkčných už len deväť, pričom všetky sa nachádzajú na juhu tejto palestínskej enklávy, spresnila WHO.



"Na severe aktuálne nie sú fungujúce nemocnice," povedal novinárom prostredníctvom videolinku z Jeruzalema zástupca WHO pre Gazu Richard Peepekorn.



Ako dodal, posledným zariadením, ktoré bolo na severe Pásma Gazy v prevádzke, bola nemocnica al-Ahlí. V súčasnosti je podľa neho funkčná už len minimálnom rozsahu — stále poskytuje pacientom starostlivosť, ale už neprijíma nových.



Nemocnica pripomína skôr hospic poskytujúci veľmi obmedzenú starostlivosť. Asi desať zamestnancov, zostávajúci lekári a zdravotné sestry naďalej poskytujú s obmedzenými zdrojmi základnú prvú pomoc, uviedol Peepekorn.



"Ešte pred dvoma dňami to bola na severe Gazy jediná nemocnica, kde mohli zranených operovať a ktorá bola plná pacientov, vyžadujúcich urgentnú starostlivosť," dodal.



Telá obetí nedávnych izraelských útokov sú uložené v areáli nemocnice, pretože nebolo možné zaistiť bezpečné a dôstojné pohreby, podotkol Peepekorn.



Niektorí pacienti v al-Ahlí čakali na operácie celé týždne a ak boli operovaní, hrozila im v dôsledku nedostatku antibiotík a iných liekov pooperačná infekcia. Aby mali šancu prežiť, nevyhnutne potrebujú prevoz, zdôraznil Peepekorn.



Okrem al-Ahlí sú na severe Pásma Gaza len tri ďalšie nemocnice fungujúce v značne obmedzenom rozsahu: Šifá, al-Awdá a Šahába. Podľa Peepekorna sa tam ukrývajú tisíce vysídlencov.