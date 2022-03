WHO: Na Ukrajine doteraz došlo k 18 útokom na zdravotnícke zariadenia

Ženeva 9. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu overila informácie o 18 útokoch na zdravotnícke zariadenia, samotných zdravotníkov a sanitky, pri ktorých zahynulo desať ľudí a 16 utrpelo zranenia. TASR o tom informuje na základe správy britského denníka The Guardian.



"Tieto útoky pripravujú celé oblasti o zdravotnú starostlivosť," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus s tým, že "jediným skutočným riešením situácie je mier".



Ukrajinské zdravotníctvo sa ukázalo byť "pozoruhodne odolné", ale pokračujúce boje vytvorili mnohostrannú krízu, upozornil riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan. V okolí do desať kilometrov od súčasnej frontovej línie sa nachádza zhruba 1000 zdravotníckych zariadení vrátane nemocníc a kliník, dodal Ryan.



Najmenej 17 zranených si podľa miestnych úradov vyžiadal stredajší ruský letecký útok na nemocnicu v centre ukrajinského mesta Mariupol, ktorý obliehajú ruské invázne jednotky. Podľa mariupolských úradov útok zničil detskú nemocnicu a pôrodnicu.



Organizácia Spojených národov vo svojej reakcii uviedla, že zdravotnícke zariadenia "by sa nikdy nemali stávať terčom" útokov. Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric zároveň vyzval na "okamžité zastavenie útokov na zdravotnícke zariadenia, nemocnice, zdravotníkov a sanitky".