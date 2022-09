WHO: Na Ukrajine sa opäť šíri covid, hrozí nedostatok kyslíka

Jeruzalem/Kyjev 13. septembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) očakáva, že súčasná vlna koronavírusu na Ukrajine dosiahne svoj vrchol v októbri, keď zrejme najviac zaťaží tamojší zdravotnícky systém. Uviedol to v pondelok šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, píše agentúra Reuters.



"Na Ukrajine môžeme sledovať nárast prípadov COVID-19. Predpokladáme, že prenos (ochorenia) dosiahne vrchol začiatkom októbra a nemocnice sa vtedy môžu dostať na okraj svojich kapacitných možností," povedal Tedros na konferencii WHO v Tel Avive, pričom upozornil na nízku mieru zaočkovanosti proti covidu na Ukrajine.



"Predpovedáme nedostatok kyslíka, pretože jeho dodávky sú potrebné v okupovaných častiach krajiny," pokračoval šéf WHO. Kyslík sa využíva nielen pri liečení pacientov s ochorením COVID-19, ale aj pri liečení sepsy, niektorých tehotenských komplikácií, pôrodoch, či zraneniach.



Ruská vojenská invázia na Ukrajine má obrovský vplyv na miestne zdravotníctvo. Samotná WHO potvrdila už vyše 500 útokov na zariadenia zdravotníckej infraštruktúry na Ukrajine, ktoré zapríčinili smrť asi 100 ľudí.



Podľa Tedrosa by vojna na Ukrajine mohla viesť aj k rozsiahlejšiemu šíreniu detskej obrny v dôsledku nedostatočnej zaočkovanosti a veľkých presunov obyvateľstva. Vlani na Ukrajine zaznamenali len dva prípady detskej obrny. Tento rok potvrdili toto ochorenie aj v Izraeli, Británii či Spojených štátoch.