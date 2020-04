WHO: Na úplné zastavenie nového koronavírusu je potrebná vakcína

Ženeva 13. apríla (TASR) - Na úplne zastavenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, ktoré si celosvetovo dosiaľ vyžiadalo vyše 114.000 úmrtí, bude potrebná bezpečná a účinná vakcína. Uviedla to v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informuje agentúra AFP.



"Naša globálna prepojenosť znamená, že riziko opätovného zavlečenia a obnovenia COVID-19 pretrvá," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtuálnom brífingu zo Ženevy. Zdôraznil, že "v konečnom dôsledku bude na úplné prerušenie prenosu potrebný vývoj a dodanie bezpečnej a účinnej vakcíny".



Šéf WHO tiež vyzval na len "pomalé" rušenie opatrení proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 s tým, že je desaťkrát taký smrteľný ako vírus tzv. prasacej chrípky, známy ako H1N1, ktorý spôsobil globálnu pandémiu v roku 2009.



"Vieme, že (choroba) COVID-19 sa šíri rýchlejšie, a vieme, že je smrteľná, desaťkrát taká smrteľná ako pandémia chrípky v roku 2009," povedal Tedros.