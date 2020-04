WHO naďalej tvrdí, že rúška nákaze koronavírusom zamedziť nemusia

Ženeva/Londýn 7. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v najnovších odporúčaniach týkajúcich sa nosenia ochranných rúšok v boji proti novému koronavírusu zopakovala svoje predošlé tvrdenia, že nie je nevyhnutné, aby zdraví jedinci rúška nosili. Informoval o tom v utorok britský denník The Guardian.



WHO sa rozhodla opätovne posúdiť svoje predchádzajúce stanovisko k používaniu rúšok na verejnosti po tom, ako údaje z Hongkongu naznačovali, že rozsiahle používanie rúšok tam mohlo prispieť k zníženiu šírenia vírusu v niektorých regiónoch.



WHO však v aktualizovaných odporúčaniach zverejnených v pondelok na svojej webovej stránke, naďalej uvádza, že zatiaľ čo rúška môžu pomôcť obmedziť šírenie ochorenia, samy osebe postačujúce nie sú. Podľa WHO neexistuje nijaký dôkaz, že nosenie rúšok v komunitách zabránilo tomu, aby sa zdraví ľudia nakazili respiračnými infekciami vrátane COVID-19.



Organizácia už koncom marca poukázala na to, že ľudia si môžu pri odoberaní rúšok nesprávnym a nebezpečným spôsobom kontaminovať ruky a že ich nositelia sa častejšie dotýkajú svojej tváre. Hlavná odborníčka WHO pre koronavírus Maria Van Kerkhoveová vtedy povedala, že organizácia odporúča verejnosti, aby rúška nosili iba pacienti, ktorí sa zotavujú doma a tí, ktorí sa o nich starajú.



Profesor David Heymann z London School of Hygiene and Tropical Medicine, ktorý predsedal vedeckej a technickej poradnej skupine WHO pre infekčné hrozby, uviedol, že ak niekto nepracuje v zdravotníctve, "rúška slúžia len na ochranu iných, nie na ochranu seba samého".



Výbor zopakoval, že vírus môžu prenášať i ľudia, ktorí nemajú príznaky, šíri sa však kvapkami alebo kontaminovanými povrchmi. Podľa aktualizovaných odporúčaní by osoby s príznakmi nákazy mali nosiť rúško, izolovať sa a vyhľadať lekársku pomoc hneď, ako sa začnú cítiť zle. Tí, ktorí sa o nich starajú, by mali nosiť masku, keď sú s nimi v rovnakej miestnosti.



Nové odporúčanie WHO: https://tinyurl.com/uczt5qm