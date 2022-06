Londýn 8. júna (TASR) - Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) nahlásili vyše 1000 prípadov opičích kiahní mimo krajín Afriky, kde sa toto nákazlivé ochorenie šíri bežnejšie. V stredu o tom informovala tlačová agentúra Reuters.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že riziko, že sa opičie kiahne v týchto krajinách "udomácnia", je reálne. V tomto okamihu sa však tomu dá zabrániť.



Výskyt prípadov opičích kiahní, ktoré sa začali výraznejšie šíriť v máji, hlásilo 29 krajín týchto krajín mimo Afriky. Žiadna nehlásila úmrtia.



Na tlačovom brífingu v Ženeve Tedros povedal, že tento rok sa vyskytlo v Afrike vyše 1400 podozrivých prípadov opičích kiahní a 66 úmrtí.



"Je to poľutovaniahodný obraz sveta, v ktorom žijeme, lebo medzinárodné spoločenstvo venuje pozornosť opičím kiahňach len teraz, keďže sa objavili vo vysoko príjmových krajinách," dodal Tedros.



Informoval, že nákaza má v niektorých krajinách znaky komunitného šírenia. WHO odporúča ľuďom s opičími kiahňami, aby sa izolovali doma.



Prípady infekcie stále prevažujú medzi mužmi, ktorí mali pohlavný styk s mužmi, doplnila WHO, hoci hlásené boli aj prípady u žien.



Zdravotnícka agentúra OSN spolupracuje s inými organizáciami, vrátane UN AIDS a komunitných skupín, na tom, aby zvýšili medzi ľuďmi informovanosť o opičích kiahňach a zastavili ich prenos. (UN AIDS sa zameriava na podporu prevencie a liečby HIV/AIDS.)



Niektoré krajiny by mali uvažovať o očkovaní ľudí po ich vystavení nákaze, vrátane zdravotníkov alebo blízkych kontaktov, teda aj sexuálnych partnerov - ideálne do štyroch dní od kontaktu s nakazenou osobou, spresnila WHO. Používané vakcíny sú vyvinuté proti pravým kiahňam, teda príbuznému vírusovému, nebezpečnejšiemu ochoreniu, ktoré svet vyhubil v roku 1980, ale chránia aj proti opičím kiahňam, ukázali štúdie.



Vysokopostavená predstaviteľka WHO Sylvie Briandová uviedla, že organizácia posudzuje veľkosť zásob vakcín proti pravým kiahňam a kontaktuje výrobcov aj krajiny, ktoré predtým sľúbili dodanie týchto vakcín.