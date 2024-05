WHO: Najnovšie boje v Charkovskej oblasti vysídlili vyše 14.000 osôb

Ženeva 21. mája (TASR) - V Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, kde Rusi nedávno spustili novú pozemnú ofenzívu, bolo v posledných dňoch vysídlených viac než 14.000 ľudí, oznámila v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Rusi od spustenia ofenzívy z 10. mája v tejto pohraničnej oblasti zaznamenali najväčšie územné zisky na Ukrajine počas uplynulých 18 mesiacov.



Zástupca WHO na Ukrajine Jarno Habicht na utorkom brífingu v Ženeve povedal, že za posledné dva týždne sa boje v Charkovskej oblasti značne vystupňovali, v dôsledku čoho je vysídlených vyše 14.000 osôb. Ďalším 189.000, ktorí stále žijú vo vzdialenosti do 25 kilometrov od hraníc s Ruskom, hrozí z dôvodu bojov značné riziko, dodal



Habicht upozornil na skutočnosť, že so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou sa zvyšuje aj potreba humanitárnej pomoci v regióne, pričom po útokoch v Charkovskej oblasti sa výrazne navýšil počet pacientov s úrazmi.



Od spustenia ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa vykonalo viac ako 20.000 amputácií a ročne v priemere došlo k poškodeniu či zničeniu viac ako 200 sanitiek, "čo Ukrajincov zbavilo naliehavej starostlivosti," skonštatoval zástupca WHO.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vyslovil obavy, že podmienky v Charkovskej oblasti, kde je už tak vyše 200.000 vnútorné vysídlených ľudí, by sa mohli ešte zhoršiť, ak bude pozemná ofenzíva a letecké nálety pokračovať.



Ukrajinské úrady podľa hovorkyne UNHCR dosiaľ evakuovali približne 10.300 ľudí z pohraničných obcí na severovýchode Ukrajiny a ďalší odtiaľ odišli vlastnými prostriedkami.



"Väčšina evakuovaných, ktorí museli opustiť svoje domovy len s niekoľkými vecami, je už teraz veľmi zraniteľná a patria medzi nich najmä starší ľudia a ľudia s nízkou pohyblivosťou alebo zdravotným postihnutím, ktorí nemohli utiecť skôr," uviedla hovorkyňa s tým, že drvivá časť z nich si želá zostať so svojimi rodinnými príslušníkmi alebo v prenajatých či hromadných ubytovacích zariadeniach v Charkove.