WHO nalieha na ľudí, aby mali aj počas pandémie viac fyzickej aktivity

Ženeva 26. novembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok vyhlásila, že ľudia potrebujú viac fyzickej aktivity, a upozornila, že každý rok by sa dalo zabrániť piatim miliónom úmrtí na celom svete, ak by sa ľudia viac hýbali. A platí to aj napriek pandémii koronavírusu, informovala tlačová agentúra AP.



Zdravotnícka organizácia OSN predstavila vo štvrtok aktualizované odporúčania pre sedavý štýl života a poukázala na údaj, že jeden zo štyroch dospelých nemá dostatok telesnej činnosti - túto situáciu komplikuje kríza okolo ochorenia COVID-19, ktorá zatvorila mnohých ľudí doma, medzi štyri steny.



Agentúra OSN odporúča najmenej dve a pol hodiny "mierneho až intenzívneho aeróbneho cvičenia" pre dospelého človeka za týždeň a hodinu pre deti a tínedžerov.



Nedostatok fyzickej činnosti vedie k dodatočným nákladom na zdravotnú starostlivosť vo výške 54 miliárd dolárov (45,42 miliardy eur) ročne, plus k stratám v produktivite práce vo výške ďalších 14 miliárd dolárov (11,77 miliardy eur), uviedla WHO so sídlom v Ženeve.