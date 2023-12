WHO naliehavo žiada okamžitú humanitárnu pomoc pre Gazu

Ženeva 10. decembra (TASR) - Výkonná rada Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) prijala uznesenie vyzývajúce na okamžitú humanitárnu pomoc pre palestínske Pásmo Gazy.



Ako v nedeľu vo svojej správe napísala agentúra AFP, kým Bezpečnostná rada OSN v piatok kvôli vetu USA neprijala rezolúciu na prímerie medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, všetkých 34 členských krajín Výkonnej rady WHO jednomyseľným schválením uznesenia žiada "okamžitý, udržateľný a nerušený prísun humanitárnej pomoci" do Pásma Gazy.



Uznesenie, ktorého návrh predložili Afganistan, Maroko, Katar a Jemen, vyzýva okrem iného na udelenie povolenia na prevoz chorých z Pásma Gazy. Žiada aj zásobovanie a dopĺňanie liekov a zdravotníckeho vybavenia pre civilné obyvateľstvo i to, aby všetky osoby "zbavené slobody" mali prístup k lekárskej starostlivosti.



Výkonná rada WHO v uznesení vyjadruje veľké znepokojenie v súvislosti s humanitárnou situáciou v Pásme Gazy i rozsahom ničenia infraštruktúry v enkláve a vyzvala na ochranu všetkých civilistov.



Napriek tomu, že uznesenie odobrili všetky krajiny, niektoré mali k jeho návrhu výhrady.



Zástupca Spojených štátov napr. objasnil, že Washington s uznesením súhlasil, ale nepozdáva sa mu nevyváženosť jeho obsahu.



Kanada deklarovala, že schválený text považuje za kompromis. Formulácie uznesenia mohli byť podľa Kanady dôraznejšie: mohla byť jasnejšie pomenovaná úloha palestínskeho radikálneho hnutia Hamas v konflikte, malo byť spomenuté zajatie rukojemníkov v Izraeli a použitie civilistov ako živých štítov.



Austrália vyslovila nespokojnosť s tým, že rezolúcia sa konkrétne nezmieňuje o útokoch zo 7. októbra, ktoré boli podľa nej "katalyzátorom súčasnej situácie".