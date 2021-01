WHO: Napriek vakcinácii tento rok nedosiahneme kolektívnu imunitu

Ženeva 11. januára (TASR) - Kolektívna imunita proti ochoreniu COVID-19 tento rok nebude dosiahnutá aj napriek tomu, že v mnohých krajinách už začalo očkovanie. Na virtuálnom brífingu v Ženeve to v pondelok povedala Soumya Swaminathanová zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), uviedla agentúra AFP.



Aby sa "udržala pandémia na uzde" je podľa Swaminathanovej dôležité pokračovať v doterajších opatreniach, ako je dodržiavanie rozstupov, umývanie rúk a nosenie rúšok.



Privítala tiež "neuveriteľný pokrok" vedcov, ktorí dokázali nemysliteľné a do roka vyvinuli proti úplne novému vírusu nie jednu, ale hneď niekoľko bezpečných a účinných vakcín. Zdôraznila však, že ich distribúcia si vyžaduje čas. Určitý čas trvá aj zvýšenie výroby, pretože "nehovoríme o miliónoch, ale miliardách" dávok. Vyzvala preto ľudí, aby "boli trochu trpezliví".



Vakcíny budú podľa vedkyne distribuované do všetkých krajín. "Medzitým však nesmieme zabúdať na doteraz fungujúce opatrenia," dodala. Opatrenia zamerané na zastavenie prenosu nákazy bude podľa Swaminathanovej potrebné prijímať "najmenej po zvyšok tohto roka".