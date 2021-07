WHO našla súvislosť medzi mRNA vakcínami a ochoreniami srdca

Ženeva 10. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok uviedla, že existuje pravdepodobná príčinná súvislosť medzi vakcínami proti koronavírusom založenými na technológii mRNA a veľmi zriedkavými zápalovými ochoreniami srdca. Informovala o tom agentúra AFP.



Globálny poradný výbor WHO pre bezpečnosť vakcín (GACVS) uviedol, že prípady myokarditídy a perikarditídy boli hlásené vo viacerých krajinách, najmä v USA. "Hlásené prípady sa väčšinou vyskytli do niekoľkých dní po očkovaní, častejšie u mladých dospelých mužov a po druhej dávke mRNA vakcíny," uviedol výbor vo svojom vyhlásení.



Po preskúmaní dostupných údajov GACVS usúdil, že "dostupné dôkazy naznačujú pravdepodobnú príčinnú súvislosť medzi myokarditídou a vakcínami Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax (Moderna)".



Väčšina prípadov myokarditídy a perikarditídy po očkovaní bola mierna a vyžadovala iba konzervatívnu liečbu, uviedol výbor, hoci pozoruje aj možné dlhodobé účinky.



"Výhody týchto vakcín pri znižovaní počtu hospitalizácií a úmrtí v dôsledku infekcií koronavírusom SARS-CoV-2 však prevažujú nad rizikami," dodal výbor s tým, že zápaly sú "veľmi zriedkavé".



AFP uvádza, že o možnej súvislosti medzi veľmi zriedkavými prípadmi myokarditídy a perikarditídy a vakcínami od firiem Pfizer/BioNTech a Moderna v piatok informoval aj výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) Európskej agentúry pre lieky (EMA). Podľa záverov výboru majú byť myokarditída a perikarditída pridané do zoznamu vedľajších účinkov daných vakcín s neznámou frekvenciou výskytu.



Myokarditída a perikarditída sú zápalové ochorenia srdca. Prejavujú sa najmä dýchavičnosťou, bolesťou na hrudníku, búšením srdca a nepravidelným tepom.