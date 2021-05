WHO: Nedostatok opatrení zrýchľuje mieru šírenia nákazy koronavírusom

Ženeva 8. mája (TASR) - Zvýšenú mieru šírenia nákazy koronavírusom spôsobujú jeho nové varianty len sčasti. V piatok to uviedol Michael Ryan, riaditeľ programu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre mimoriadne situácie, ktorého citovala agentúra AP.



Šírenie koronavírusu podľa Ryana podporuje ako výskyt nových variantov, tak aj ľudské správanie. Ryan preto varoval svetové vlády pred uvoľňovaním súčasných opatrení. Presvedčenie niektorých politických lídrov o tom, že pandémiu koronavírusu sa podarí zastaviť len očkovaním obyvateľov, je podľa neho mylné.



Novoobjavené mutácie koronavírusu môžu byť podľa Ryana príčinou zvýšeného počtu prípadov nákazy, hnacím faktorom podľa jeho však naďalej zostáva nedostatočné obmedzenie medziľudského kontaktu.



Zoskupovanie väčšieho počtu ľudí, ktorí sa budú stretávať bez ochranných respirátorov či dezinfikovania rúk, je podľa odborníka WHO aj za súčasného stavu prebiehajúcich vakcinačných kampaní naďalej riskantné.