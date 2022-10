WHO nemá dosť vakcín proti cholere,prechádza na jednodávkovú stratégiu

Ženeva 19. októbra (TASR) - Nedostatok vakcín proti cholere prinútil Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), aby z bežného dvojdávkového očkovacieho modelu dočasne prešla na jednodávkový. Snaží sa tak zastaviť čoraz rýchlejšie sa šíriacu nákazu. WHO o tom informovala v stredu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Nová stratégia umožní, aby sa v tejto dobe, keď na celom svete stúpajú počty nákazy cholerou, vakcíny mohli používať vo viacerých krajinách," uviedla WHO vo vyhlásení.



Podľa WHO prípady cholery tento rok zatiaľ zaznamenali v 29 krajinách vrátane Haiti, Sýrie a Malawi. Organizácia však upozorňuje, že počas uplynulých piatich rokov nahlásilo výskyt cholery dohromady iba 20 štátov.



"Tento trend smeruje k častejším, rozšírenejším a závažnejším ohniskám nákazy. Je to najmä dôsledok záplav, sucha, ozbrojených konfliktov, presunov obyvateľstva a ďalších faktorov, ktoré obmedzujú prístup k čistej vode," vyhlásila WHO.



Podľa WHO, Detského fondu OSN (UNICEF) a organizácie Lekári bez hraníc (MSF) je aj jednodávková očkovacia stratégia dostatočne účinná. Je však podľa nich otázne, koľko ochrana jednou dávkou vakcíny vydrží.



Cholera je extrémne nákazlivé ochorenie, možno ju vo všeobecnosti dostať z kontaminovaných potravín alebo vody a spôsobuje silnú hnačku a vracanie. Môže sa šíriť v obytných oblastiach, kde chýba riadna kanalizačná sieť.



Ak sa cholera nelieči, dokáže zabiť do niekoľkých hodín. Dá sa však ľahko liečiť perorálnym rehydratačným roztokom, ale ťažšie prípady si už vyžadujú podávanie vnútrožilových tekutín a antibiotík, uvádza WHO.