WHO: Nemocnica Šifá v Gaze čiastočne obnovila svoje služby

Ženeva 12. januára (TASR) - Nemocnica Šifá v meste Gaza, kde prebiehali ťažké boje vo vojne Izraela s hnutím Hamas, čiastočne obnovila niektoré služby. Oznámila to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok po tom, ako sa do zariadenia dostala prvýkrát po vyše dvoch týždňoch. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Tímu WHO spolu s partnermi sa vo štvrtok podarilo dodať palivo a zdravotný materiál do nemocnice Šifá, najväčšieho zdravotníckeho zariadenia v severnej časti Pásma Gazy.



"Tím oznámil, že Šifá, predtým popredná nemocnica v Gaze, (čiastočne) obnovila služby," uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na sociálnej sieti.



Nemocnica, ktorú WHO označila za "zónu smrti" po tom, ako po novembrových náletoch a obsadení izraelskými vojakmi do značnej miery ukončila svoju prevádzku, má v súčasnosti 60 zdravotníkov.



V nemocnici funguje chirurgické a liečebné oddelenie so 40 lôžkami, urgentný príjem, štyri operačné sály, základné urgentné pôrodnícke a gynekologické služby. Zabezpečuje tiež minimálne laboratórne služby a základné rádiologické služby, dodal Tedros.



Tím WHO sa vyše dvoch týždňov snažil dostať do nemocníc na severe Pásma Gazy. Začiatkom tohto týždňa zdravotnícka agentúra OSN uviedla, že z dôvodu nedostatočnej bezpečnosti musela zrušiť šesť plánovaných misií.



Od vypuknutia vojny v Gaze zasahujú útoky Izraela opakovane aj tamojšie nemocnice, chránené medzinárodným humanitárnym právom, píše AFP. Izraelská armáda obviňuje Hamas, že pod nemocnicami vybudoval tunely a používa ich aj ako úkryt pre svojich veliteľov. Hamas tieto tvrdenia odmieta.



WHO tento týždeň uviedla, že z celkového počtu 36 nemocníc v Pásme Gazy je čiastočne funkčných už len 15, pričom väčšina sa nachádza na juhu tejto palestínskej enklávy.