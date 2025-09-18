< sekcia Zahraničie
WHO: Nemocnice v Gaze sú preťažené a kolabujú
Autor TASR
Ženeva 18. septembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok varovala, že v dôsledku izraelskej pozemnej ofenzívy v severnej časti Pásma Gazy sú miestne preťažené nemocnice „na pokraji kolapsu“. Organizácia zároveň vyzvala na „okamžité prímerie“ a „okamžité ukončenie nehumánnych podmienok“ v tejto palestínskej enkláve, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Vojenský vpád a evakuačné príkazy v severnej časti Gazy vyvolávajú nové vlny vysídľovania a nútia traumatizované rodiny, aby sa sťahovali do stále sa zmenšujúcej oblasti, ktorá nie je vhodná na dôstojný život,“ uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na platforme X.
Varoval, že “nemocnice, ktoré sú už teraz preťažené, sú na pokraji kolapsu, pretože eskalujúce násilie blokuje prístup a bráni WHO v dodávaní životne dôležitých zásob“.
Izrael v utorok oznámil začiatok dlho očakávanej pozemnej operácie v meste Gaza a státisícom tamojších obyvateľov predtým nariadil evakuovať sa na juh Pásma Gazy. Cieľom operácie je podľa izraelských predstaviteľov likvidácia teroristickej infraštruktúry palestínskeho militantného hnutia Hamas v meste.
Reportéri AFP vo štvrtok hlásili z mesta Gaza pokračujúce bombardovanie izraelskými tankami a vojenskými lietadlami. Informovali tiež o neustálom prúde obyvateľov mesta smerujúcich na juh enklávy.
Televízia al-Džazíra s odvolaním sa na palestínske ministerstvo zdravotníctva pod správou Hamasu informovala, že v priebehu posledných 24 hodín si izraelské útoky v Pásme Gazy vyžiadali 79 obetí a 228 zranených. Podľa ministerstva zostáva mnoho ľudí uviaznutých pod troskami.
