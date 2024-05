WHO: Nemocnice v Pásme Gazy majú palivo len na tri dni

Ženeva 8. mája (TASR) - Nemocniciam na juhu Pásma Gazy ostalo palivo pre elektrické generátory už iba na tri dni a jeho zásoby pre uzavreté hraničné priechody nemôžu doplniť. V stredu to uviedol šéf Svetovej zdravotníckej organizácie. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Aj napriek medzinárodnej kritike izraelské tanky vstúpili v utorok do preplneného mesta Rafah a zmocnili sa blízkeho priechodu do Egypta, hoci tadiaľ doteraz prúdila humanitárna pomoc na obliehané palestínske územie.



"Uzatvorenie hraničného priechodu naďalej bráni OSN dovážať palivo. Bez paliva sa zastavia všetky humanitárne operácie. Uzavretie hraníc tiež bráni dodávke humanitárnej pomoci do Gazy," uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na sociálnej sieti X.



"Nemocniciam na juhu Gazy zostávajú len tri dni paliva, čo znamená, že ich služby sa môžu čoskoro zastaviť," dodal.



Tedros uviedol, že Al-Najjar, jedna z troch nemocníc v Rafahu, už nefunguje v dôsledku pokračujúcich nepriateľských akcií v okolí a vojenskej operácie v Rafahu.



"V čase, keď si krehké humanitárne operácie naliehavo vyžadujú rozšírenie, vojenská operácia v Rafahu ďalej obmedzuje našu schopnosť osloviť tisíce ľudí, ktorí žili v hrozných podmienkach bez adekvátnej stravy, hygieny, zdravotníckych služieb a bezpečnosti,“ povedal. "Toto musí teraz prestať."



WHO so sídlom v Ženeve je zdravotníckou agentúrou OSN. Izrael bombardoval Rafah v stredu, keď sa v Káhire obnovili rozhovory s cieľom dohodnúť sa na podmienkach prímeria v sedemmesačnej vojne.