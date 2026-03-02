Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
WHO: Nemocnicu v Teheráne evakuovali v dôsledku útokov

Na snímke trosky v izbe v nemocnici Gándhí, ktorú poškodil nedeľný útok Izraela a Spojených štátov na telekomunikačnú vežu iránskej štátnej televízie a budoovy v okolí v Teheráne v pondelok 2. marca 2026. Foto: TASR/AP

WHO má v Iráne svoju kanceláriu a s tamojšou vládou spolupracuje v oblasti núdzových situácií a kontroly chorôb.

Teherán 2. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok potvrdila, že Gándhího nemocnicu v iránskej metropole Teherán evakuovali v dôsledku výbuchov, ku ktorým došlo v jej blízkosti. WHO tiež overuje správy, že od začiatku izraelsko-americkej operácie v sobotu boli v Iráne zasiahnuté tri ďalšie zdravotnícke strediská. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Dozvedeli sme sa, že pacienti boli presťahovaní pre výbuchy v blízkosti nemocnice, ktoré spôsobili civilné straty,“ povedal hovorca WHO.

Svedkovia agentúru Reuters ešte v nedeľu informovali, že Gándhího nemocnicu zasiahli izraelské údery.

Hovorca WHO ďalej uviedol, že organizácia overuje správy o údajnom poškodení Motaharího nemocnice v Teheráne a pohotovostnom zdravotníckom centre v meste Saráb v provincii Východný Azerbajdžan na severozápade Iránu, ako aj v zdravotníckom centre v západoiránskej provincii Hamadán.

