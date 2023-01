WHO neočakáva,že zhoršenie pandemickej situácie v Číne ovplyvní Európu

Kodaň 10. januára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) neočakáva, že stúpajúci počet prípadov nákazy covidom v Číne zásadne ovplyvní situáciu v Európe. Vyplýva to z utorkového vyjadrenia regionálneho riaditeľa WHO pre Európu Hansa Klugeho, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Nepredpokladá sa, že by prudký nárast prípadov (covidu) v Číne v súčasnosti výrazne ovplyvnil epidemiologickú situáciu s ochorením COVID-19 v európskom regióne WHO," povedal Kluge na tlačovej konfenrencii. Zdôraznil však, že sa nemôžeme uspokojiť.



Čína v decembri náhle uvoľnila prísne protipandemické opatrenia, čo vyvolalo množstvo nových prípadov covidu. Desiatky krajín preto zaviedli preventívne obmedzenia pre cestujúcich z Číny. Peking to kritizuje.



Podľa Klugeho je rozumné, aby krajiny prijali preventívne opatrenia, ale žiada, aby boli primerané, nediskriminačné a zavádzané na základe doterajších vedeckých poznatkov.



Krajinám odporučil, aby zintenzívnili snahy o monitorovanie šírenia a sekvenovanie variantov tohto ochorenia, pričom poznamenal, že mnohé v tomto smere "výrazne znížili" svoje kapacity.



Európsky región WHO tvorí 53 krajín vrátane Ruska a krajín v Strednej Ázii, vysvetľuje AFP.