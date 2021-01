WHO neodporúča, aby sa od cestujúcich žiadali potvrdenia o zaočkovaní

Ženeva 15. januára 2021 (AFP) - Výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v piatok vyzval krajiny sveta, aby prijali koordinované opatrenia na zaistenie bezpečného cestovania počas pandémie nového koronavírusu. Zároveň sa však vyslovil proti tomu, aby sa pri cestovaní vyžadovali potvrdenia o absolvovaní očkovania proti koronavírusu, informovala agentúra AFP.



"Vzhľadom na to, že vplyv očkovania na zníženie prenosu (infekcie) dosiaľ nie je známy a dostupnosť vakcín je v súčasnosti príliš obmedzená, výbor odporučil, aby krajiny nevyžadovali od prichádzajúcich cestujúcich dôkaz o zaočkovaní," uvádza sa vo vyhlásení Výboru pre reguláciu zdravotných predpisov v mimoriadnych situáciách.



Nádeje na to, že očkovanie by mohlo byť najlepším východiskom z pandémie aktuálne podkopávajú aj obavy, že novoodhalené varianty koronavírusu by mohli znížiť účinnosť vyvinutých vakcín, uvádza AFP.



Výbor WHO v piatok tiež apeloval na to, aby sa na celosvetovej úrovni zintenzívnili tzv. sekvenčné štúdie koronavírusu SARS-CoV-2 s cieľom lepšie čeliť vznikajúcim variantom tohto vírusu.



Predmetný výbor WHO sa obvykle stretáva len raz za tri mesiace, v piatok však absolvoval už šieste stretnutie ohľadom pandémie. Na virtuálnom zasadnutí diskutoval práve o nových variantoch koronavírusu, ktoré sa nedávno objavili v Británii, Južnej Afrike či Brazílii, pričom ich bolo možné identifikovať len tzv. sekvenčnou analýzou ich genetického kódu. Takúto štúdiu však nie je možné vykonať kdekoľvek, uvádza AFP.



Výbor v súvislosti s v novými variantmi vyzval na rozšírenie takýchto štúdií a apeloval tiež, aby svetová vedecká komunita vzájomne viac spolupracovala a zdieľala výskumné údaje.



Samotnú WHO zároveň výbor vyzval, aby zaviedla "štandardizovaný systém pre pomenovanie nových variantov, ktorý sa vyhne geografickým označeniam," v snahe zabrániť stigmatizácii jednotlivých krajín.