WHO neodporúča liečiť covid plazmou z krvi ľudí, ktorí ho prekonali

Paríž 7. decembra (TASR) - Liečbu choroby COVID-19 pomocou plazmy odobratej z krvi uzdravených pacientov by nemali absolvovať pacienti, ktorí majú mierny alebo stredne ťažký priebeh. Odporučila v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Ako pripomína agentúra AFP, intravenózne transfúzie tzv. rekonvalescenčnej plazmy sa podľa predbežných informácií z nemocníc javili ako potenciálne sľubná liečba covidu. WHO teraz v odporúčaní zverejnenom vo vedeckom časopise British Medical Journal spresňuje, že táto terapia by sa mala používať len u pacientov s ťažkým priebehom choroby, avšak aj v tom prípade len ako súčasť klinického testu.



"Súčasné dôkazy ukazujú, že (liečba) nezvyšuje šancu na prežitie ani neznižuje pravdepodobnosť, že bude potrebné použiť mechanickú (pľúcnu) ventiláciu, navyše je nákladná a časovo náročná," vysvetľuje WHO.



Rekonvalescenčná plazma je tekutá zložka krvi z tela človeka, ktorý covid prekonal. Obsahuje protilátky, ktoré telo prirodzene vylúčilo po infekcii.



Odporúčanie WHO je založené na údajoch zo 16 klinických testov, na ktorých sa zúčastnilo 16.236 pacientov s miernym, ťažkým až veľmi ťažkým priebehom choroby COVID-19.