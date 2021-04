WHO neodporúča očkovať proti koronavírusu dvoma odlišnými vakcínami

Ženeva 10. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) neodporúča očkovať proti ochoreniu COVID-19 dvoma odlišnými vakcínami v prípadoch, keď sú pre zaistenie optimálnej ochrany pred nákazou potrebné dve dávky očkovacej látky. Informovala o tom agentúra DPA.



Hovorkyňa WHO Margaret Harrisová v piatok uviedla, že zatiaľ nie je dostatok údajov o možných rizikách v prípadoch, keď je jednotlivec po prvej dávke vakcíny od spoločnosti AstraZeneca preočkovaný inou vakcínou.



Harrisová vo svojich vyhláseniach odkázala na predbežné odporúčanie skupiny odborníkov WHO z februára tohto roku. Podľa neho by sa mala pri očkovaní prvou aj druhou dávkou podávať rovnaká očkovacia látka. Odborníci vyzvali na ďalší výskum s cieľom posúdiť v takýchto prípadoch použitie dvoch rôznych vakcín.



Nemecká Stála komisia pre očkovanie (STIKO) odporučila minulý štvrtok ľuďom mladším ako 60 rokov, ktorým už bola podaná prvá dávka vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, aby v rámci druhej dávky dostali očkovacie látky od firiem Pfizer/BioNTech alebo Moderna. Nemecké ministerstvo zdravotníctva koncom marca preventívne pozastavilo očkovanie proti chorobe COVID-19 vakcínou od spoločnosti AstraZeneca v prípade osôb mladších ako 60 rokov pre podozrenia z jej možných vedľajších účinkov, konkrétne tvorby krvných zrazenín.



Podobné odporúčanie vydalo v piatok aj Francúzsko: ľudia vo veku menej ako 55 rokov, ktorým dali prvú dávku vakcíny od AstraZenecy, by podľa tamojších úradov mali dostať druhú dávku inej očkovacej látky.