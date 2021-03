WHO neodporúča podmieňovať cestovanie očkovaním

Ženeva 9. marca (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo by nemalo podmieňovať cestovanie medzi štátmi tzv. očkovacími pasmi, uviedol v pondelok riaditeľ programu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre mimoriadne situácie Michael Ryan, ktorého cituje agentúra AP.



Očkovacie pasy totiž podľa Ryana vyvolávajú početné praktické a etické otázky. "K očkovacím látkam nie je vo svete dostatočný prístup a určite nie sú spravodlivo rozdeľované," priblížil Ryan a dodal, že WHO preto zatiaľ odporúča nepodmieňovať cestovanie očkovaním. Ďalej uviedol, že tento systém by bol nespravodlivý aj voči ľudom, ktorí sa z objektívnych zdravotných či iných dôvodov nemôžu dať zaočkovať.



WHO už skôr poznamenala, že dosiaľ stále nie je celkom jasné, ako dlho trvá, kým si človek po zaočkovaní vytvorí proti vírusu imunitu.



Na vlastných verziách očkovacieho preukazu pracujú napríklad Izrael, Švédsko a Holandsko.