WHO: Neplodnosť postihuje každého šiesteho človeka na svete

Ženeva 4. apríla (TASR) - Neplodnosť postihuje každého šiesteho človeka na svete, vyplýva zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zverejnenej v pondelok. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry DPA.



V správe sa uvádza, že s neplodnosťou má skúsenosť 17,8 percenta dospelej populácie v krajinách s vysokým príjmom a 16,5 percenta dospelých ľudí v krajinách so stredne vysokým a nízkym príjmom. Podľa generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa to potvrdzuje, že neplodnosť nerobí rozdiely.



"Samotný podiel postihnutých ľudí poukazuje na potrebu rozšíriť starostlivosť o plodnosť a zaistiť, že táto záležitosť sa už viac nebude v zdravotníckych výskumoch a stratégiách odsúvať na vedľajšiu koľaj," uviedol Tedros. Dodal, že cieľom je zabezpečiť dostupné bezpečné, účinné a finančné dostupné spôsoby dosiahnutia rodičovstva pre osoby, ktoré sa o to usilujú.



WHO definuje neplodnosť ako ochorenie reprodukčného systému muža alebo ženy, ktoré je vymedzené neschopnosťou otehotnieť po 12 a viac mesiacoch nechráneného pohlavného styku. "Môže to človeka značne vyviesť z rovnováhy, vyvolať stigmu a finančné ťažkosti a ovplyvniť mentálne a psychosociálne zdravie človeka," uvádza WHO.



Prevencia, diagnostika a liečba neplodnosti je stále nedostatočne financovaná a z dôvodu vysokých finančných nárokov nedostupná. Jej prístupnosť pritom obmedzuje aj sociálna stigma, uvádza sa v správe WHO.



Svetová zdravotnícka organizácia správu zostavila po vyhodnotení 133 vybraných štúdií pochádzajúcich z rokov 1990 až 2021.