WHO: Neprenosné choroby majú za následok 74 percent úmrtí vo svete

Ženeva 21. septembra (TASR) - Neprenosné choroby, ako sú rakovina, cukrovka či ochorenia srdca, majú na následok 74 percent úmrtí vo svete. V stredu to oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), píše agentúra AFP.



Zo správy zdravotníckej agentúry OSN vyplýva, že neprenosné choroby, ktorým sa dá často predchádzať a ktoré sú spôsobené nezdravým životným štýlom alebo životnými podmienkami, zabijú každý rok po celom svete 41 miliónov ľudí. Medzi nich patrí aj 17 miliónov osôb mladších ako 70 rokov.



Srdcovo-cievne choroby, rakovina, cukrovka a ochorenia dýchacích ciest aktuálne vo svete prevyšujú počet infekčných chorôb, uvádza správa WHO s názvom "Neviditeľné čísla".



"Každé dve sekundy zomiera na neprenosné ochorenie niekto mladší ako 70 rokov," povedala novinárom v Ženeve Bente Mikkelsenová z pobočky WHO pre Európu.



Neprenosné choroby podľa WHO spôsobujú nielen najviac úmrtí vo svete, ale majú aj vážny vplyv na to, ako ľudia bojujú s infekčnou chorobou, čo ukázala pandémia ochorenia COVID-19. Ľudia s neprenosným ochorením, ako je obezita alebo cukrovka, boli vystavení väčšiemu riziku vážneho priebehu ochorenia a úmrtia, uvádza sa v správe.



WHO zdôraznila, že ide o problém, ktorý je do značnej miery riešiteľný, keďže hlavné rizikové faktory vzniku neprenosných chorôb sú známe, ako aj spôsob, ako ich najlepšie riešiť.