WHO nezverejní predbežnú správu o pôvode koronavírusu

Ženeva 5. marca (TASR) - Tím odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý v čínskom meste Wu-chan skúmal pôvod koronavírusu, nezverejní predbežnú správu o záveroch svojej misie. Publikuje až konečnú verziu správy, a to zrejme už v najbližších týždňoch, informoval v piatok britský denník The Guardian.



Informáciu o nezverejnení predbežnej správy ako prvý priniesol vo štvrtok večer americký denník The Wall Street Journal (WSJ). Dôvody tohto rozhodnutia neboli bezprostredne jasné.



Okolo spomínanej misie expertov WHO vo Wuchane v súčasnosti narastá napätie medzi Pekingom a Washingtonom.



USA apelujú na väčšiu mieru transparentnosti pri vyšetrovaní pôvodu koronavírusu. Žiadajú čínsku vládu, aby zverejnila všetky relevantné dáta vrátane údajov o prvom potvrdenom prípade nákazy v decembri 2019, či o možných skorších prípadoch infekcie.



Peking však naopak požaduje vyslanie podobných misií pod záštitou WHO aj do ďalších krajín sveta vrátane USA. Podľa Pekingu by totiž mali odborníci preskúmať aj to, či koronavírus nevznikol mimo čínskeho územia a či sa nemohol do mesta Wu-chan, ktoré je považované za pôvodné epicentrum pandémie, dostať na obaloch mrazených potravín privezených zo zahraničia



WSJ tiež informoval, že skupina zhruba dvoch desiatok vedcov zverejnila vo štvrtok otvorený list, ktorý vyzýva na spustenie novej misie WHO. Odborníci WHO podľa nich nemali v Číne dostatočný priestor na to, aby mohli preskúmať možné zdroje nového typu koronavírusu vrátane "možnosti jeho úniku z laboratória".



Hovorca WHO Tarik Jasarevic sa prostredníctvom mailu vyjadril, že zverejnenie finálnej správy očakáva "v priebehu nasledujúcich týždňov", píše The Guardian. K dôvodom nezverejnenia predbežnej správy sa WHO nevyjadrila.



Členovia expertnej misie Svetovej zdravotníckej organizácie pricestovali do Wu-chanu až viac ako rok po začiatku pandémie, čo bolo podľa kritikov príliš neskoro. Pôvod koronavírusu skúmali v tomto čínskom veľkomeste v prvej polovici februára.



Medzinárodní experti však v priebehu dvojtýždňovej misie nedospeli k nijakým konkrétnym záverom. Ohľadne pôvodu vírusu sú podľa WHO stále otvorené všetky hypotézy. Za najpravdepodobnejší pôvodný zdroj nákazy vedci označili netopiere. Teóriu o úniku vírusu z virologického laboratória vo Wu-chane zase označili za veľmi nepravdepodobnú.