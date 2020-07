WHO: Nie je možné vylúčiť, že koronavírus sa šíri aj vzduchom

Ženeva 8. júla (TASR) - Množia dôkazy o tom, že sa nový druh koronavírusu môže šíriť aj vzduchom, uznala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Stalo sa to po tom, čo skupina viac než 200 vedcov v otvorenom liste vyzvala WHO, aby aktualizovala svoje informácie o spôsoboch šírenia vírusu medzi ľuďmi, píše agentúra Reuters.



"Hovorili sme o možnosti šírenia (koronavírusu) vzduchom a v aerosóloch ako o jednom zo spôsobov prenosu (ochorenia) COVID-19," povedala v utorok na tlačovom brífingu epidemiologička Maria Van Kerkhoveová z WHO.



Prenos vírusu malými čiastočkami vo vzduchu nie je podľa WHO možné vylúčiť v "preplnených, uzavretých a zle vetraných" priestoroch. Ak sa potvrdia dôkazy o šírení vírusu týmto spôsobom, môže to mať dosah na zmenu nariadení WHO pre vnútorné priestory - mohlo by ísť napríklad o rozšírenejšie používanie ochranných rúšok či o prísnejšie dodržiavanie odstupu, a to najmä v baroch, reštauráciách či prostriedkoch verejnej dopravy.



WHO doteraz uvádzala, že nový koronavírus spôsobujúci respiračné ochorenie COVID-19 sa šíri predovšetkým kvapôčkami vylučovanými pri kašľaní a kýchaní, ktoré rýchlo dopadnú na zem či iné povrchy a nezostávajú vo vzduchu. Ako hlavné preventívne opatrenie sa preto uvádzalo dôkladné umývanie si rúk.



V otvorenom liste zverejnenom v pondelok v časopise Clinical Infectious Diseases však 239 vedcov z 32 krajín upozornilo na to, že vznášajúce sa čiastočky vírusu zostávajú vo vzduchu aj niekoľko hodín a môžu nakaziť ľudí, ktorí ich vdýchnu.



"Vonkoncom nejde o útok na WHO. Je to vedecká diskusia, ale mali sme pocit, že to musíme zverejniť, lebo po mnohých rozhovoroch s nimi (WHO) si odmietali vypočuť dôkazy," povedal v telefonickom rozhovore pre Reuters José Jiménez, chemik pôsobiaci na univerzite v americkom štáte Colorado.