WHO: Nové varianty koronavírusu sú už v 13 krajinách Blízkeho východu

Bejrút 15. februára (TASR) - Počet prípadov koronavírusu sa v oblasti Blízkeho východu stabilizuje, situácia však ostáva kritická. Nákazu novými variantmi hlási 13 krajín. Oznámila to v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informovala o tom agentúra AP.



Regionálny riaditeľ WHO pre východné Stredomorie, ktoré zahŕňa väčšinu krajín Blízkeho východu, Ahmad Mandárí na tlačovom brífingu v Káhire uviedol, že aspoň jeden z troch variantov koronavírusu zaznamenalo 13 krajín regiónu. Nešpecifikoval, o ktoré krajiny ide. Všetky tri varianty sú podľa WHO nákazlivejšie. Podľa Mandárího je v regióne takmer šesť miliónov potvrdených prípadov a približne 140.000 mŕtvych.



WHO vyzvala na pokračovanie preventívnych opatrení proti vírusu. V 12 krajinách východného Stredomoria bolo zaočkovaných 6,3 milióna ľudí.



"Očkovanie je zlomovým bodom v boji proti vírusu, vakcíny samotné však nie sú dostatočné," povedal Mandárí a dodal, že treba dodržiavať sociálny odstup, nosiť masky a udržiavať čistotu.



V nasledujúcich týždňoch by z globálnej iniciatívy COVAX, ktorej cieľom je poskytnúť vakcíny rozvojovým krajinám, malo doraziť 37.000 vakcín na palestínske územia a 94.000 do Tuniska.



Podľa Mandárího sa celkový počet prípadov v regióne stabilizoval napriek zhoršeniu situácie v niektorých krajinách Perzského zálivu a v Libanone.



V posledných týždňoch bol Libanon jednou z najpostihnutejších krajín regiónu, uprostred lockdownu sa nemocnice dostali na hranice svojich možností. Očkovanie sa v krajine začalo v nedeľu. Šesťmiliónový národ vrátane milióna sýrskych utečencov potvrdil takmer 340.000 prípadov.



Vo východnom Stredomorí ostáva Irán krajinou s najvyšším počtom potvrdených prípadov, ide približne o 1,5 milióna osôb.