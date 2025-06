Šíri sa nový variant koronavírusu, v Nemecku zatiaľ len sporadicky

Ženeva 12. júna (TASR) - Nový variant koronavírusu, ktorý sa šíri po celom svete, no najmä v niektorých častiach Ázie, sa podľa svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Nemecku doposiaľ nerozšíril. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Variant koronavírusu NB.1.8.1 po prvý raz zaznamenali v januári a WHO ho zaradila do kategórie „monitorovaný“. V Nemecku zachytili prvýkrát prítomnosť variantu v marci a odvtedy sa v krajine vyskytol len sporadicky, uviedol Inštitút Roberta Kocha (RKI). „Nemožno tu vyvodiť žiadny trend,“ skonštatoval RKI.



Biofyzik z Bazilejskej univerzity Richard Neher povedal, že "presadenie (variantu v Nemecku), závisí od toho, ako sa vyvinú ostatné varianty. Je celkom možné, že NB.1.8.1 prevládne, no pravdepodobne bude relatívne bezvýznamný."



V uplynulom týždni do 8. júna RKI zaznamenal 698 prípadov ochorenia COVID-19, čo predstavuje mierny nárast. Mnohé prípady nakazenia ale pravdepodobne zostávajú neodhalené pre obmedzené testovanie.



Čínska tlačová agentúra Sinchua s odvolaním sa na Národný úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb uviedla, že nový typ sa do konca mája stal dominantným variantom v Číne. „V porovnaní s ostatnými variantmi sa výskyt tohto variantu zvyšuje,“ dodal Neher.