WHO: Núdzový plán pre prípad operácie proti Rafahu je iba náplasťou

Ženeva 3. mája (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) má pripravený núdzový plán pre prípad izraelskej pozemnej operácie v meste Rafah v Pásme Gazy, no napriek tomu nebude možné zabrániť výraznému zvýšeniu počtu obetí. V piatok to vyhlásil zástupca WHO pre palestínske územia Rik Peeperkorn, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Naozaj chcem zdôrazniť, že tento núdzový plán je iba náplasťou. V žiadnom prípade nezabráni predpokladanému prudkému nárastu počtu úmrtí a prípadov ochorení, ktoré prinesie táto vojenská operácia," vyhlásil Peeperkorn na tlačovej konferencii v Ženeve.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovane vyhlásil, že ofenzíva proti mestu Rafah sa rozbehne bez ohľadu na to, či palestínske hnutie Hamas prijme alebo neprijme návrh prímeria sprostredkovaný Spojenými štátmi a Egyptom.



Vojna v Pásme Gazy vypukla 7. októbra po bezprecedentnom útoku Hamasu na juh Izraela, pri ktorom zomrelo vyše 1150 ľudí, zväčša civilistov. Palestínski militanti tiež zajali približne 250 rukojemníkov.



Izrael v reakcii prisľúbil zničenie Hamasu a spustil odvetné vzdušné útoky a neskôr aj pozemnú ofenzívu do Pásma Gazy. Jeho odvetné útoky si dovedna vyžiadali už vyše 34.500 obetí, vyplýva z údajov gazského ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom.